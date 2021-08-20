«Донстрой» к концу 2021 года построит более полумиллиона квадратных метров жилья

Компания «Донстрой» к концу текущего года планирует ввести в эксплуатацию 532 тысячи квадратных метров жилья. В начале лета компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух домов первой очереди строительства ЖК «Огни». Кроме того, в Раменках «Донстрой» реализует еще два проекта – жилой квартал «Событие» и клубный дом «Река». Их общая площадь составит около 100 тысяч квадратных метров. Помимо этого, компания начала проектировать новый парк «Событие» площадью 24 га. Он объединит в общее пространство все три проекта «Донстроя» в Раменках.

К вводу в эксплуатацию готовятся и четыре дома общей площадью 81,46 тыс. кв. м, расположенные в восточной части жилого квартала «Символ». Между ними будет располагаться внутренний двор с прогулочными дорожками, зонами отдыха и детскими игровыми площадками. Также в этом году запланирована сдача в эксплуатацию одного из домов в жилом квартале «Сердце Столицы». Он располагается на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити». Отметим, большая часть домов в проекте уже построена и заселена.

Также компания завершит строительство ЖК Freedom. В этом году к сдаче запланированы два корпуса площадью почти 75 тысяч квадратных метров. А на юге столицы на границе природного парка «Долина реки Шмелёвки» «Донстрой» готовит к вводу ЖК Fresh – четыре дома общей площадью около 141 тысячи квадратных метров. Клубный проект «Дом на Тишинке» общей площадью более 40 тысяч квадратных метров, расположенный в Пресненском районе Москвы, также готовится к вводу, добавили в компании.

Напомним, «Донстрой» – ведущая девелоперская компания столицы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель её проектов включает 9,8 миллионов квадратных метров недвижимости.