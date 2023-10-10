Дом по реновации появится в Южнопортовом районе столицы в 2024 году

В следующем году в столичном районе Южнопортовый введут в эксплуатацию новостройку по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, жилой дом будет отличаться от других новостроек тем, что на его фасаде будет расположено декоративное рельефное панно с изображением Героя Советского Союза П.И. Романова. Жилой дом представляет из себя трехсекционное здание. В нем разместятся 194 квартиры, 68 из которых – однокомнатные, еще 89 – двухкомнатные и 37 – трехкомнатные. Для маломобильных жильцов предусмотрено шесть квартир.

На первых нежилых этажах могут разместиться магазины, салоны красоты, аптеки и другое, а также места для хранения велосипедов и детских колясок. Фасады дома будут облицованы архитектурным бетоном и бетонной плиткой, а вход украсят витражами.

Прилегающую к новостройке территорию озеленят и благоустроят: здесь появятся две детские площадки и зоны для занятия спортом или отдыха.

