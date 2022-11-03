Дом по реновации построят в Богородском районе в 2023 году
Жилой дом по программе реновации построят в 2023 году в Богородском районе Москвы, сообщил руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.
«Ведутся работы по устройству шпунтового ограждения, гидроизоляции фундаментной плиты», – сказал Загрутдинов.
Дом на 176 квартир, из которых 81 – однокомнатных, 56 – двухкомнатных, 37 – трехкомнатных и две четырехкомнатных, строят на улице Краснобогатырская. Три квартиры оборудуют для жильцов с ограниченными физическими возможностями.
Также дом будет иметь подземную автостоянку. Для удобства будущих жильцов на фасаде, который будет с вентилируемой системой, разместят корзины для кондиционеров.
Помещения для колясок, хранения уборочного инвентаря, вахтера, почтовые ящики будут расположены на первом этаже дома. Во дворе новостройки высадят деревья, обустроят клумбы, газоны, а также построят детскую и спортивную площадку, а также зону отдыха для взрослых.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 375 / сут.
Умерли
390 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 774 / сут.
- Названы регионы РФ, лидирующие по росту потребления алкоголя
- Песков заявил, что возобновление «зерновой сделки» не означает её продления
- Песков: в Кремле не ведется дискуссия об отмене моратория на смертную казнь
- Песков: решение об увеличении срока службы будет принимать Минобороны
- Визит на саммит G20 подтвердили 17 глав государств
- В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
- Лавров: Результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет
- Бутусов назвал конфликт на Украине дьявольским заговором против человечества
- Мединский призвал преподавать историю в школах без «зазубривания»
- В Узбекистане заявили о рисках из-за возобновления обслуживания карт «Мир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru