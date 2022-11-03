Дом по реновации построят в Богородском районе в 2023 году

Жилой дом по программе реновации построят в 2023 году в Богородском районе Москвы, сообщил руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

«Ведутся работы по устройству шпунтового ограждения, гидроизоляции фундаментной плиты», – сказал Загрутдинов.

Дом на 176 квартир, из которых 81 – однокомнатных, 56 – двухкомнатных, 37 – трехкомнатных и две четырехкомнатных, строят на улице Краснобогатырская. Три квартиры оборудуют для жильцов с ограниченными физическими возможностями.

Также дом будет иметь подземную автостоянку. Для удобства будущих жильцов на фасаде, который будет с вентилируемой системой, разместят корзины для кондиционеров.

Помещения для колясок, хранения уборочного инвентаря, вахтера, почтовые ящики будут расположены на первом этаже дома. Во дворе новостройки высадят деревья, обустроят клумбы, газоны, а также построят детскую и спортивную площадку, а также зону отдыха для взрослых.

