Дом по программе реновации в Новогиреево сдадут в 2023 году

В 2023 году в районе Новогиреево введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в настоящее время идет монтаж монолитных конструкций подземной части и первого этажа здания.

Жилой дом на Утренней улице будет односекционным по индивидуальному проекту. В доме будет 133 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам реновации. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдением.

Жильцам будут доступны подземная автостоянка, магазины, кафе, спортклубы, секции для детей и другие социальные объекты, которые могут быть открыты на первом нежилом этаже. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе будет создана детская и спортивная площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.