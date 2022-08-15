Дом по программе реновации в Новогиреево сдадут в 2023 году
В 2023 году в районе Новогиреево введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в настоящее время идет монтаж монолитных конструкций подземной части и первого этажа здания.
Жилой дом на Утренней улице будет односекционным по индивидуальному проекту. В доме будет 133 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам реновации. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдением.
Жильцам будут доступны подземная автостоянка, магазины, кафе, спортклубы, секции для детей и другие социальные объекты, которые могут быть открыты на первом нежилом этаже. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе будет создана детская и спортивная площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.
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