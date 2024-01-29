Дольщикам проблемного ЖК «Остров Эрин» передали ключи от 78 квартир

Дольщики ЖК «Остров Эрин» получили ключи от 78 квартир. В общей сложности два корпуса дома рассчитаны на 307 квартир. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Мы уже вручили собственникам 78 комплектов ключей. Всего же с дольщиками подписано 109 актов приемки-передачи квартир», - добавил он.

Процесс передачи квартир в корпусах № 1 и № 2 начали в конце ноября 2023 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено ранее, в октябре 2023 года. На данный момент процесс приема документов для дальнейшей передачи квартир продолжается.

Ранее, в марте 2019 года, предыдущий застройщик проекта ЗАО «Софьино-70» был признан банкротом. Завершением строительства занимался Московский фонд защиты прав дольщиков. Работы проводились за счет городского бюджета. Два корпуса станут последними объектами, введенными в эксплуатацию в рамках реализации ЖК «Остров Эрин».

