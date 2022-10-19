Детский сад на 300 мест откроется в столичном районе Косино-Ухтомский
Строительство детского сада на 300 мест завершается в районе Косино-Ухтомский на улице Ветлужская. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, полностью возведены монолитные конструкции здания, отделочные работы выполнены на 56%.
«Ввести здание в эксплуатацию планируется до конца 2022 года», - отметил глава департамента.
Детский сад расположен по адресу: ВАО, район Косино-Ухтомский, улица Ветлужская, вл. 4 А. Помимо групповых помещений, в здании размещены: кабинет для развивающих занятий, многофункциональный музыкальный зал для проведения праздников, многофункциональный физкультурный зал с трансформируемой перегородкой. Также в здании детского сада построен бассейн.
В 2022 году департамент строительства города Москвы ввел в эксплуатацию 5 детских садов на 1200 мест: три в Некрасовке; в Ново-Переделкине; на Дубровском проезде в районе Южнопортовый.
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