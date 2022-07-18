Детский сад на 200 мест откроют в Москве

В Москве в районе Южнопортовый откроют детский сад на 200 мест. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что здание дошкольного учреждения площадью более трех тысяч квадратных метров, расположенное по адресу Дубровский проезд, дом семь, уже готовят к вводу в эксплуатацию.

«В детском саду завершены отделочные работы, выполнен монтаж оборудования и мебели, а также завершается благоустройство территории. Фасады здания в современном стиле облицованы металлическими панелями с декоративными фигурными выступами», - добавил Загрутдинов.

По его словам, в здании детского сада кроме отдельных комнат для групп также созданы столовая, медкабинет, музыкальный зал, зал для физкультуры, кабинеты логопеда, психолога и другие помещения.

К тому же при благоустройстве территории будут установлены игровые площадки с навесами для прогулок и общая физкультурно-оздоровительная площадка.

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ФОТО: пресс-служба Департамента строительства Москвы
ТЕГИ:МоскваДетский СадНСН-Недвижимость
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