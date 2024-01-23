Детский парк развлечений построят на городском курорте «Притяжение» в Магнитогорске

Детский крытый парк развлечений строится на территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске. Проект разработан специалистами инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Кроме того, Проектный институт холдинга выступает генеральным проектировщиком общественного пространства «Притяжение».

Площадь нового объекта на территории городского курорта «Притяжения» составит почти 10 тысяч квадратных метров, одновременно он сможет принять до 1800 человек. Комплекс объединит несколько функциональных площадок, рассчитанных на развитие юных жителей и гостей Магнитогорска с разными интересами – от точных наук до творчества, от информационных технологий до подвижных командных игр.

Как уточнил Юрий Кравцов, объект будет сформирован шестью отдельными прямоугольными корпусами. Они разместятся вокруг центральной части под разными углами.

«Корпуса будут соединены между собой входными тамбурами, предусмотрено ленточное остекление и отделка фасадов комплекса перфорированными кассетами. Над центральной частью внутреннего пространства парка будет возвышаться стеклянный купол сложной геометрической формы», – пояснил глава холдинга.

В свою очередь генеральный директор проектного института холдинга «Мосинжпроект» Рустам Черкесов рассказал, что проект предусматривает возможность проведения на территории парка различных развлекательных мероприятий.

«В комплексе будут работать аттракционы, в частности «Летающий кинотеатр» на 24 места, который благодаря динамичным подвесным механизмам платформы и спецэффектам, позволит испытать полное ощущение полета. Будут созданы кафе и площадки для организации концертов, праздников, активных игр и квестов», – пояснил Черкесов.

Будет также создана мультимедийная мастерская, разделенная на 15 тематических зон. В каждой из них дети и подростки получат возможность развивать свой творческий потенциал.

Общественное пространство «Притяжение» создаётся поэтапно: первая и вторая очереди уже введены в строй, соответственно в 2022 и 2023 годах. Функциональные зоны включают большое искусственное озеро с видовым мостом, а также всесезонный искусственный холм с горнолыжными трассами.

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