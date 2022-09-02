Детский корпус больницы в Коммунарке построен на 70%

Строительство детского корпуса на 180 коек для больницы в Коммунарке завершено на 70%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, завершаются кровельные и фасадные работы, продолжается отделка помещений и монтаж инженерных систем.

«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - подчеркнул Загрутдинов.

Общая площадь восьмиэтажного здания составит 24,2 тысячи квадратных метров. В нем будут работать приемное, палатное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделения оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар.

Отделение патологии новорожденных будет оснащено самыми современными инкубаторами (кювезами), позволяющими выходить новорожденных при самых сложных патологиях и экстремально низком весе. Появится и широкий спектр современных методов лечения детей с онкологическими заболеваниями, сообщает департамент строительства Москвы.

