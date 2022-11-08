Десять дорожных объектов построят и реконструируют на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы строят и реконструируют десять масштабных транспортных объектов, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Реализация данных проектов позволит улучшить транспортную доступность районов Марьино, Печатники, Южнопортовый, Капотня, Люблино, Текстильщики, Лефортово, Чертаново Северное, Южное и Центральное», - рассказал он.
Работы ведутся в составе южного участка московского скоростного диаметра и южной рокады.
Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- Дело фигуристки Валиевой передали в Спортивный арбитражный суд
- Большинство работодателей решили не выплачивать новогодние премии
- Депутаты предложили признать «Гринпис» нежелательной организацией
- Производитель Persil и «Ласки» захотел окончательно уйти из России
- Депутат анонсировал слушания по вопросам вернувшихся из зоны спецоперации россиян
- «Волшебно»: Хиддинк оценил время работы в российской сборной
- Александр Масляков вернулся на пост ведущего КВН
- В Донецке из-за обстрела ВСУ повреждены дома и трубы теплотрассы
- Bloomberg: продажи нефти из России достигли максимума за пять месяцев
- Автоэксперт рассказал, как защитить машину от обледенения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru