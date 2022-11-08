Десять дорожных объектов построят и реконструируют на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы строят и реконструируют десять масштабных транспортных объектов, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Реализация данных проектов позволит улучшить транспортную доступность районов Марьино, Печатники, Южнопортовый, Капотня, Люблино, Текстильщики, Лефортово, Чертаново Северное, Южное и Центральное», - рассказал он.

Работы ведутся в составе южного участка московского скоростного диаметра и южной рокады.

Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:Строительство
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