Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке до 9 миллионов рублей. Его слова передает ТАСС.

Путин назвал Дальний Восток стратегическим приоритетом на весь XXI век

В частности, он предложил повысить ее привлекательность, подняв верхнюю планку кредита до девяти миллионов для тех, кто желает купить жилье площадью более 60 квадратных метров.

Эта мера позволит семьям расширить возможности для выбора квартир на рынке или построить собственный дом.

Путин также назвал необходимым распространить дальневосточную ипотеку под 2% на всех сотрудников ОПК всех возрастов на Дальнем Востоке.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Дальний ВостокВладимир Путин

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