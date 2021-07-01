«Чёрная пятница» от ГК «Галс» объявлена в Москве

Летнюю акцию скидок на недвижимость объявила группа компаний «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент»). «Чёрная пятница» от ГК «Галс» позволит на уникальных условиях приобрести апартаменты в готовых проектах «Искра–Парк» и «Матч Поинт», а также места в подземных паркингах жилых проектов.

Акция действует до 30 июля. Согласно условиям, все желающие смогут купить жильё со скидкой до 10% и машиноместа со скидкой до 40%. Выгода от приобретения недвижимости составит до 4 миллионов рублей.

Машиноместа расположены в готовых премиальных кварталах «Литератор» в Хамовниках, Wine House на Садовнической и в кварталах бизнес-класса «Наследие» на Преображенской площади, «Достояние» в Кунцеве и «Матч Поинт» на Кутузовском.

Как отметила директор департамента продаж ГК «Галс» Екатерина Батынкова, «Черная пятница» уже стала неотъемлемой частью коммуникационных инструментов компании.

«Для нас данная акция является прекрасной возможностью заявить о собственных уникальных проектах, а для клиентов — уникальный шанс приобрести недвижимость на выгодных условиях. Мы надеемся на то, что в нынешнем году скидки до 40% на будут позитивно восприняты нашими покупателями и позволят приобрести недвижимость мечты в проектах ГК «Галс» на выгодных условиях», — подчеркнула госпожа Батынкова.

Премиальный многофункциональный комплекс «Искра-Парк» возведен в престижном деловом районе Москвы – в десяти минутах от центра города, площади Белорусского вокзала и Тверской улицы. В пешей доступности находятся станции метро «Динамо» и «Петровский парк».

Квартал «Матч Поинт» – воплощение динамичной, комфортной и красивой жизни с видами на комплекс «Москва-Сити». Удобная локация, развитая инфраструктура и современные архитектурные решения делают его идеальным для жизни в мегаполисе.

