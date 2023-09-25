Четыре новых жилых дома по программе реновации появятся в Черемушках

Четыре жилых дома появятся на территории района Черемушки (ЮЗАО) в рамках программы реновации жилья. Их общая площадь составляет 61,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, проектируются семь домов суммарной площадью 105,3 тысячи «квадратов». Об этом заявил исполняющий обязанности главы столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новые дома появятся по адресам: Профсоюзная улица, вл. 33, корпус 3; улица Гарибальди, з/у 17; Севастопольский проспект, з/у 46/7; Новочеремушкинская улица, вл. 56/3.

Во всех жилых помещениях будет выполнена готовая улучшенная отделка, отвечающая столичным стандартам реновации. На нежилых первых этажах будут находиться вестибюли, лифтовые холлы, кладовые для инвентаря, комнаты дежурного, почтовые ящики и технические помещения. Кроме того, на первых этажах появятся кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты, а также секции и кружки для детей.

Всего в Черемушках за время действия программы реновации построено три дома. Ожидается, что в районе ключи от новых квартир получат жители 119 домов общей площадью около 396 тысяч «квадратов», заявил Загрутдинов.

