Более трёх десятков турецких компаний вошли в пул поставщиков девелопера «Донстрой»
Компания «Донстрой» расширила географию поставщиков и производителей строительных материалов и оборудования, включив в него 31 новую компанию из Турции. С 14 компаниями уже заключены партнерские соглашения, среди них производители лифтов, осветительного оборудования, фибробетона, насосов, отделочных материалов, детских игровых комплексов.
Сегодня в пуле поставщиков «Донстрой»более 200 российских и зарубежных производителей материалов и оборудования. 150 компаний из этого перечня являются партнерами «Донстрой»: с ними подписаны эксклюзивные соглашения о сотрудничестве.
Наталья Бунина, руководитель департамента сопровождения проектов «Донстрой», отметила, что главный критерий отбора новых поставщиков из Турции — качество продукта, сопоставимое с европейским, или выше.
«Мы провели десятки переговоров, посетили ряд крупных заводов Турции, чтобы лично убедиться в высоком качестве и экологичности продукции, технологичности производства, соответствии нормам устойчивого развития. Выбранные нами компании продемонстрировали высокий уровень работы по всем критериям», — подчеркнула Бунина.
Вместе с тем «Донстрой»продолжает искать новых производителей материалов и оборудования для своих проектов. «Мы также рассматриваем Грецию, Индию, Китай: керамику, сантехнику, фасадные и отделочные материалы, насосы и водонапорное оборудование, вентиляционное, системы кондиционирования и прочее», — добавила Бунина.
По её словам, уже в ближайшее время в партнерском пуле «Донстрой»появятся новые российские производители алюмо- и металокомпозитных изделий, осветительного оборудования, малых архитектурных форм и детских площадок.
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