Более 740 тысяч квадратных метров жилья по реновации появится в Москве

Почти 40 площадок освободили в Москве с начала 2024 года для строительства жилья по программе реновации, рассказал министр правительства города, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«На их месте возведут свыше 740 тысяч квадратных метров нового жилья. Площадки располагаются в 11 административных округах Москвы. На 20 из них уже ведется активное строительство», – добавил он.

В рамках программы реновации старые дома сносятся после расселения, чтобы затем на их месте вновь можно было построитьжилье. Это позволяет москвичам получить новые квартиры в привычном районе проживания. Большая часть горожан переезжает в новостройки, которые находятся в пределах 500 метров от прежних домов.

Программа реновации действует в столице с августа 2017 года и предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Только в 2023 году в Москве под заселение было передано 59 новостроек, что обеспечило новым жильем более 47 тысяч человек. Подробная информация о программе представлена на портале mos.ru. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил в два раза ускорить темпы ее реализации.

