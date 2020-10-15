Более 300 тысяч семей в Москве получили компенсацию по страхованию жилья

Более 300 тысяч московских семей получили денежное возмещение в рамках городской программы страхования жилья за четверть века её работы на общую сумму около 4 миллиардов рублей.

Программа действует при поддержке правительства столицы и покрывает наиболее распространенные риски – защищает имущество горожан от стихийных бедствий, пожаров, взрывов, а также от аварий систем отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков.



Конкурсный отбор компаний, которые получают право страховать жилые помещения и объекты имущества в многоквартирных домах, проводится в рамках программы раз в три года. Однако на этот раз вопрос затянулся, хотя конкурс должен был уже состояться в текущем месяце. Возникли подозрения, что его могут вообще отменить.



Срыв программы, в первую очередь, ударит по простым москвичам, у которых она пользуется популярностью, предупредил в эфире НСН вице-президент компании «Ингосстрах» Виктор Кучер.



«Пострадают в основном малообеспеченные группы населения, пенсионеры. Именно они – основные участники нашей программы. Она очень удобная и доступная для небогатых людей. Цена вопроса – около 100 рублей в месяц. Это доступно даже для пенсионера. Кроме того, удобно – не надо никуда идти, взнос делается вместе с оплатой коммунальных услуг по единому платёжному документу. Сейчас в Москве более 2,5 миллионов квартир застраховано по этой программе. Можно сказать, что 7-8 миллионов москвичей лишатся возможности страховать свою квартиру, быть защищёнными, а ведь это больше половины московских жителей», - отметил собеседник НСН.



По словам Кучера, отмена московской программы страхования жилья может негативно сказаться и на общефедеральном уровне.

«В прошлом году подписан 320 федеральный закон, который упорядочивает механизм оказания помощи гражданам на восстановление имущества, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций. Региональным властям дано указание продумать механизм страховой защиты имущества граждан, в том числе, жилья. Многолетний успешный опыт взаимодействия правительства Москвы с крупными страховыми организациями по защите имущественных интересов жителей столицы изучается в регионах. При подготовке нового федерального закона этот опыт тоже учитывался. В настоящее время Московская программа страхования жилья это хорошо отлаженный, эффективный и подкрепленный нормативно-правовой базой механизм. Для того, чтобы запустить в Москве программу с учетом требований нового закона, потребуется незначительная адаптация существующей системы страхования, добавить риски, изменить тарифные условия и т.п. и программа заработает. Без московской программы запуск подобных программ в регионах, на мой взгляд, становится проблематичным и вопрос о снятии бремени восстановления жилого фонда после ЧС с федерального бюджета и бюджетов регионов так и не будет решен», - подчеркнул вице-президент «Ингосстраха».

Возможная отмена городской программы страхования также приведёт к росту нагрузки на бюджет Москвы, поскольку в столице ещё немало жилья, которое находится в социальном найме, оставаясь собственностью города, констатировал Кучер.

«Если сейчас это жильё страхуют сами жильцы, то в случае отмены программы, вся нагрузка, ремонт жилищного фонда и так далее ляжет на городской бюджет. Кроме того, более 12% от собранных страховых премий ежегодно компании вкладывают в предупредительные мероприятия – ремонтируют в домах противопожарные системы, системы дымоудаления, пожарную сигнализацию, электрощитовые, закупают в дома пожарные шланги и другое противопожарное оборудование. Это всё также придётся делать на бюджетные средства», - добавил он.

