Более 10 объектов образования открыли в Москве с начала года

С начала 2022 года в Москве было введено в строй 11 объектов образования, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«11 объектов образования на 3550 мест это: 2 школы, 4 учебных корпуса и 5 детских садов», – сказал Загрутдинов.

Школы открыли в Зеленограде и Бескудниковском районе.

Учебные корпуса появились в Левобережном, Центральном, Дмитровском районах и на Соколе.

В Некрасовке построили три детских сада, еще дошкольные объекты появились в Ново-Переделкине и на Дубровском проезде в районе Южнопортовый.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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