Более 10 объектов образования открыли в Москве с начала года
С начала 2022 года в Москве было введено в строй 11 объектов образования, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«11 объектов образования на 3550 мест это: 2 школы, 4 учебных корпуса и 5 детских садов», – сказал Загрутдинов.
Школы открыли в Зеленограде и Бескудниковском районе.
Учебные корпуса появились в Левобережном, Центральном, Дмитровском районах и на Соколе.
В Некрасовке построили три детских сада, еще дошкольные объекты появились в Ново-Переделкине и на Дубровском проезде в районе Южнопортовый.
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