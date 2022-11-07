Более 10 объектов образования открыли в Москве с начала года

С начала 2022 года в Москве было введено в строй 11 объектов образования, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«11 объектов образования на 3550 мест это: 2 школы, 4 учебных корпуса и 5 детских садов», – сказал Загрутдинов.

Школы открыли в Зеленограде и Бескудниковском районе.



Учебные корпуса появились в Левобережном, Центральном, Дмитровском районах и на Соколе.

В Некрасовке построили три детских сада, еще дошкольные объекты появились в Ново-Переделкине и на Дубровском проезде в районе Южнопортовый.

