Бочкарёв: В Москве восстановлены права более 3 тысяч обманутых дольщиков
С начала 2021 года в Москве достроены 22 корпуса в проблемных жилых комплексах. Права права 3195 обманутых дольщиков восстановлены. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Главный инвестор в строительство жилья – не девелоперы, а простые люди, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Например, московские дольщики вложили в стройку домов 1,34 триллиона рублей», – отметил Андрей Бочкарёв.
По его словам, правительство Москвы делает все возможное, чтобы защитить права дольщиков, которые пострадали из-за недобросовестных застройщиков.
Заместитель мэра уточнил, что всего с 2011 года в Москве решены проблемы более 22,5 тысяч обманутых дольщиков. Решить проблемы всех пострадавших от застройщиков россиян планируется в 2023 году.
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