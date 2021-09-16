Бочкарёв: В Москве восстановлены права более 3 тысяч обманутых дольщиков

С начала 2021 года в Москве достроены 22 корпуса в проблемных жилых комплексах. Права права 3195 обманутых дольщиков восстановлены. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Главный инвестор в строительство жилья – не девелоперы, а простые люди, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Например, московские дольщики вложили в стройку домов 1,34 триллиона рублей», – отметил Андрей Бочкарёв.

По его словам, правительство Москвы делает все возможное, чтобы защитить права дольщиков, которые пострадали из-за недобросовестных застройщиков.

Заместитель мэра уточнил, что всего с 2011 года в Москве решены проблемы более 22,5 тысяч обманутых дольщиков. Решить проблемы всех пострадавших от застройщиков россиян планируется в 2023 году.