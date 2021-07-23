Бочкарев: В медкластере «Сколково» появятся представительства клиник Франции, Испании и Израиля

На территории Международного медицинского кластера (ММК) «Сколково» сейчас строятся четыре объекта: многофункциональный медицинский центр, «исцеляющие сады». биотехнологическая лаборатория и апарт-отель, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В молле, который появится в кластере в 2022 году, заработают клиники из Франции и Испании с ортопедическим и онкологическим профилем», - сказал Бочкарев.

По его словам, также ведется проектирование адаптивного госпиталя Страсбургского университета с универсальными палатами.

При этом уже готовится к вводу терапевтический корпус под управлением израильской клиники «Хадасса».

Заммэра рассказал, что здания МКК построят по концепциям зарубежных архитектурных бюро, они будут соответствовать международным стандартам экоустойчивого проектирования.

В частности, у здания госпиталя Страсбургского университета будет «зеленая кровля», которая позволит уменьшить нагрузку на ливневую канализацию за счет удержания до 90% осадков.

Со своей стороны, гендиректор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин сообщил, что при строительстве госпиталя Страсбургского университета будет использован стандарт LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

«Эта система регулирует практически каждую составляющую работы здания, от вентиляции до водоснабжения, и оценивает, насколько эффективно происходит использование ресурсов», – пояснил Хайруллин.

