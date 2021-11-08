Бочкарёв: Почти один млн кв. м жилья по реновации введен в Москве с начала года

Уже 69 новых домов введены в эксплуатацию по программе реновации в российской столице с начала текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Суммарная площадь новостроек, сданных за 10 месяцев 2021 года, составляет 950,8 тысяч квадратных метров. Также начато строительство 41 дома мощностью 715,5 тысяч «квадратов». До конца года планируется завершить строительство еще более 20 домов на полмиллиона квадратных метров жилья, 19 из них будут переданы под заселение, что позволит организовать переезд для жителей 62 старых пятиэтажек», – рассказал Бочкарёв.

Как уточнил заммэра, за минувшие 10 месяцев организован переезд 19,5 тысяч москвичей. В общей сложности с начала года переселение начали 21,5 тысяч участников программы из 141 старого дома.

Из 37 расселенных с января по октябрь этого года старых домов 25 демонтировано по технологии «умного сноса», сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что только в прошлом месяце сдано в эксплуатацию семь домов на 1369 квартир. Мощность введенных в октябре новостроек составляет 78 тысяч квадратных метров.

Программа реновации жилищного фонда столицы была утверждена мэром Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она охватывает около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

