Бочкарев: В «Лужниках» завершаются монолитные работы в строящихся центрах самбо и бокса
Строительство в «Лужниках» Международного центра самбо и Центра бокса завершено на треть, при этом монолитные работы находятся на финальной стадии, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«На строительной площадке будущих центров практически завершены монолитные работы: их готовность оценивается в 92%», - сказал Бочкарев.
По его словам, монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей завершен на 75%, выполнена четверть фасадных работ. Общую строительную готовность Международного центра самбо и Центра бокса заммэра оценил в 32%.
В год 65-летия «Лужников» на территории олимпийского комплекса появятся Центр самбо и Центр бокса. Они разместятся симметрично и будут объединены общим фасадом. При этом функционировать они смогут независимо друг от друга.
Зеркальный потолок и витражное остекление фасада позволят наблюдать за соревнованиями даже с улицы.
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