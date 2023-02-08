Бизнесменам предложили выкупить два павильона под кафе в парке Сокольники

Два павильона под круглогодичные кафе в столичном парке «Сокольники» выставили на торги, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.
«Принять участие в торгах могут представители малого и среднего бизнеса, договоры с победителями будут подписаны на пять лет», - отметил Щербаков.

Один павильон с панорамным остеклением, площадью 380 квадратных метров, установлен на Фонтанной площади в центре парка. Второй объект находится рядом с Нижним Майским прудом. Площадь гостевого зала составляет 187 квадратных метров.

Заявки на участие в торгах принимаются до 22 февраля.

Нестационарные торговые объекты – готовое бизнес-решение, которое позволяет опытным и начинающим предпринимателям работать напрямую с городом и вести торговлю в общественных точках столицы с высокой посещаемостью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сокольники
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