Белорусский вокзал в Москве свяжет с метро общественно-рекреационный комплекс
Общественно-рекреационный комплекс объединит станцию метро «Белорусская» с инфраструктурой Белорусского вокзала и станет частью большого транспортно-пересадочного узла.
Общая площадь здания составит около 22 тыс. кв. метров, запроектировано три основных входа: два со стороны площади Тверская Застава, и еще один с улицы Грузинский вал. Проект общественно-рекреационного комплекса реализуется силами инвестора - AFI Development.
Визуально здания вестибюля и вокзала объединит легкий стеклянный витраж. Архитектурная концепция соответствует плавным арочным проемам метро и скругленным очертаниям Белорусского вокзала.
Пешеходные зоны будут пересекаться в атриуме, также в здании разместятся места для отдыха, магазины, сервисные центры, офисы, фудхолл с предприятиями общественного питания, рестораны и кафе. Помимо улучшения пешеходного пассажирского трафика, строительство также даст городу порядка 1 тыс. новых рабочих мест.
Завершить все работы планируется в 2023 году.
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