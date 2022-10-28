Андрей Бочкарёв: С начала года в Москве выдано разрешение на строительство почти 40 домов по реновации

С начала года на территории столицы выдано разрешение на строительство 37 домов по программе реновации жилого фонда. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Программа реновации жилья набрала ход - сегодня ведётся строительство 170 домов площадью 2,8 млн кв. м и проектируется еще 237 объектов на 4,7 млн кв м. При этом, только с начала этого года выдано 37 разрешений на строительство новых реновационных объектов жилой площадью 667 тыс. кв. метров», - сказал Андрей Бочкарёв.

Глава Строительного комплекса отметил, что благодаря таким темпам строительства с начала программы в новые квартиры уже переехали 77,3 тысяч жителей, а в процессе переезда находятся еще почти 17 тысяч москвичей.

«В будущем объемы и темпы строительства жилья в рамках программы реновации будут расти. В пиковый период ежегодно для участников программы предполагается сдавать до 3 млн кв. м. жилья», - добавил Андрей Бочкарёв.

«В условиях интенсивного темпа ввода нового жилья необходимо обращать внимание и на обеспеченность территорий инфраструктурой. По данным опроса, который недавно провел исследовательский центр ВШЭ — «СИТИ»: степень развитости городской среды напрямую влияет на социальное самочувствие горожан. И комфортная городская среда может стать одним из инструментов его улучшения», - уточнил Евгений Михайленко, декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Напомним, что программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года. Новые квартиры получат около 1 млн москвичей из 5 175 старых домов.

