Андрей Бочкарев: В Москве за 10 лет планируется построить еще 600 км дорог
План строительства дорог и транспортных сооружений на период по 2032 год разрабатывается в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Сегодня прорабатывается план транспортного развития города на два пятилетних периода с 2023 по 2027 и с 2028 по 2032 годы, в том числе в части развития новых радиальных и вылетных магистралей. Эта программа учитывает создание поперечных связей для ранее разрозненных территорий, развитие улично-дорожной сети для районов новой застройки, в том числе по программе реновации, а также интеграцию улично-дорожной сети и остановочных пунктов», — цитирует вице-мэра пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Как отметил Бочкарев, по предварительным оценкам, за это время необходимо построить около 590 км улично-дорожной сети, 117 различных транспортных сооружений, 92 внеуличных пешеходных переходов. Масштабные планы развития дорожной сети отвечают планам и перспективам развития столицы и всей агломерации, позволят улучшить транспортную доступность многих районов, сократят затрачиваемое в дороге время и повысят комфорт жизни в Москве.
Заммэра указал, что с 2011 года в столице построили 1 121,3 км дорог, или 20% от существующей улично-дорожной сети. Кроме того, были возведены 331 искусственное транспортное сооружение и 274 внеуличных пешеходных перехода.
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