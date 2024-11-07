Аналитики выявили влияние «умных технологий» на цену квартир
Диапазон отклонения цены квартир в зависимости от наполнения «умными технологиями» в жилых проектах бизнес-класса в среднем составляет от 3% до 7%, но может доходить и 10%, отмечают аналитики Asterus.
В обязательный набор общедомовых технологий входят - система пожарной автоматики (СПА), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД), а также инцидент-менеджмент и оповещение о ЧП. Всё это подключается к единой IT-платформе, которая обеспечит контроль параметров инженерных систем дома и передаст информацию в диспетчерские службы в режиме онлайн для оперативного реагирования.
Кроме того, в зависимости от класса жилья – проект может наполнятся опциями, повышающими комфорт. Среди них - цифровой консьерж, уведомление о доставке посылок и корреспонденции, автоматическое открывание дверей, умные системы видеонаблюдения и безопасности.
Эти сервисы могут стать конкурентным преимуществом, которое формирует дополнительную стоимость жилого проекта.
«В бизнес-классе – это плюс 3%, при минимальном наборе опций «умного дома», и 7-10%, при расширенном, включая сервисы «умной квартиры»», - отмечается в исследовании.
Растет спрос и на более «умные» и продвинутые девайсы с ИИ надстройкой. Так, опросы покупателей квартир в жилом районе ÁLIA, который возводится в Тушино, выявило, в частности, рост интереса к домашней робототехнике. В этой связи при строительстве новых очередей ЖК компания-застройщик продумывает уже создание эргономичных пространств для smart-помощников по хозяйству, а также предустановку базы для дальнейших надстроек функционала «умной квартиры». Также на всей территории комплекса будет произведено и усиление сотовой связи.
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