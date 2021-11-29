AFI Development построит более 1 млн кв. м. недвижимости в бывших промзонах Москвы

Более 1млн кв. м недвижимости будет построено в районе промзоны «Алтуфьевское шоссе» в Северо-Восточном округе столицы и бывшей промышленной зоне «Калошино» в Восточном округе Москвы. Возведением жилых комплексов займётся компания AFI Development.

Только в ходе застройки территории промзоны «Алтуфьевское шоссе», которую планируется начать в течение двух лет, будет построено 721 тыс. кв. м недвижимости, а в рамках строительства под управлением AFI Development масштабного жилого комплекса «Сиреневый парк», который является лишь частью бывшей промзоны «Калошино», в ближайшее время появится порядка 250 тыс. кв. м недвижимости. Помимо введенных в эксплуатацию в этом году — шести жилых корпусов, детского сада и производственного здания — здесь запланировано еще 190 тыс. кв. м жилья и социальной инфраструктуры (два детских сада и школа). Также по программе создания рабочих мест девелопер начал строительство на территории ЖК 26-этажного многофункционального центра общей площадью 61 тыс. кв. м, который обеспечит рабочими местами более 1,1 тыс. человек.

«Алтуфьевское шоссе» — один из пяти проектов, запущенных в рамках программы комплексного развития территорий бывших промзон Москвы. Всего по программе «Индустриальные кварталы» реновация в скором времени затронет более 130 таких территорий, общая площадь которых составляет около 2000 га. Благодаря этим проектам в столице появится более 500 тысяч новых рабочих мест, 50 детских садов, 40 школ, 27 спортивных объектов. Не менее 320 га займут «зеленые зоны» - парки, аллеи скверы», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Создание комфортной, качественной среды, удобной как для жизни, работы, так и для отдыха в городе, невозможно без альянса с городскими программами», — отметил генеральный директор AFI Development Марк Гройсман. По его словам, комплексное развитие и реновация промышленных территорий сегодня выступают лакмусовой бумажкой конкурентного рынка, способствуют усилению конкуренции, между объектами, которые станут новыми точками притяжения и для современных жителей, и для будущих поколений.

