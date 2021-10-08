AFI Development открывает в центре Москвы премиальный бизнес-центр
В центре Москвы открылся новый бизнес-центр площадью 50 тыс. кв. метров, арендаторами которого станут представительства крупных международных компаний, сообщают в компании AFI Development.
Премиальный бизнес-центр класса «А+» является ее флагманским проектом, он расположен на 2-й Брестской улице у метро «Белорусская».
Как отметил директор по коммерческой недвижимости AFI Development Сергей Баранов, несмотря на распространенное мнение, что крупные корпорации в постпандемийный период будут отказываться от офисных площадей и переходить на «удаленку», наблюдается обратная картина.
«Нам важно, чтобы резиденты высококлассного объекта соответствовали его статусу, и наши первые арендаторы являются подтверждением правильности выбранной концепции и подхода», - сказал Баранов.
По его словам, «мы изначально были нацелены на конгломерацию крупных компаний международного уровня для размещения штаб-квартир и представительств».
Баранов сообщил, что по 60% помещений бизнес-центра под названием «AFI2B» ведутся переговоры и заключаются контракты. Первые арендаторы уже начали подготовку своих офисов.
Бизнес-центр, расположенный по адресу: 2-я Брестская ул., д 48 отвечает требованиям международных эко-сертификатов BREEAM Excellent и WELL.
Офисные помещения располагаются со 2 по 15 этаж, на первом этаже разместятся кофейни, рестораны, отделения банков и другие объекты. Кроме того, арендаторы смогут воспользоваться трехуровневым подземным паркингом.
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