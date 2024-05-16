Административно-деловой центр построят в районе Кунцево

Столичные власти одобрили план строительства административно-делового центра на западе Москвы по программе создания мест приложения труда (МПТ), инвестор построит его в Кунцеве рядом со станцией метро «Молодежная». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, центр обеспечит рабочими местами свыше 1,7 тысячи человек. Собянин отметил, что за четыре года реализации программы столица заключила с инвесторами свыше 90 соглашений на строительство более 4,5 млн «квадратов» коммерческой недвижимости. Всего будет создано больше 210 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.

Директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников отметил, что компания является одним из первых девелоперов, который подключился к программе по стимулированию создания МПТ. Он отметил, что сотрудничество со столицей стартовало с проекта бизнес-центра на улице Шеногина, который строят в рамках жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники.

По словам Шеногина, в здании общей площадью свыше 70 тысяч «квадратов» смогут трудоустроиться порядка 1,7 тысячи человек. Так, бизнес-центр позволит создать сбалансированную и комплексную застройку территории.

