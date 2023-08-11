Завод Москвы создал станок для автоматизации алмазного шлифования пластин

Московское предприятие представило новый многофункциональный шлифовальный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который предназначен для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что завод «Шлифовальные станки», который входит в холдинг «СТАН», представил свою последнюю разработку. По словам Овчинского, станок шлифует пластины, которые потом используются в качестве сменных элементов в токарных, фрезерных и сверлильных станках. Использование таких пластин в металлообработке позволяет значительно уменьшить издержки производства.

Так, разработка уже пользуется спросом со стороны потенциальных покупателей. На сегодняшний день завод-изготовитель формирует портфель заказов на изделие и готовится к запуску его серийного производства. Гендиректор холдинга Борис Богатырев отметил, что обрабатывающий шлифовальный центр является инновацией в российской металлообрабатывающей промышленности. По его словам, новинка готова полностью вытеснить с рынка аналоги из Швейцарии и Японии.

Первый экземпляр станка был представлен в мае на международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности – Металлообработка 2023» в столице.

