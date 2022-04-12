Замглавы Минобрнауки призвал популяризировать науку и сделать ее более «рок-н-ролльной»
Науку нужно сделать более популярной и «рок-н-ролльной», чтобы привлечь к исследованиям молодых специалистов. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров.
Гуров уточнил, что имеет в виду формат Science Slam, когда молодые ученые соревнуются, рассказывая о собственных исследованиях. Он также напомнил, что ведомство в 2022 году запускает программу «Университетская лига Science Slam».
Гуров назвал целью «слэма» опровергнуть стереотипы о науке. По его словам, словосочетание «фундаментальная наука» пугает молодых людей.
«Когда мы говорим о формате "бар, наука, рок-н-ролл", это серьезно меняет представление о науке и о самом молодом человеке», - цитирует слова Гурова ТАСС.
Своими соображениями замминистра поделился с участниками пресс-конференции «Всероссийская университетская лига Science Slam».
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