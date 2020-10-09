YouTube протестирует прямую продажу товаров из видео
Компания Google, владелец видеохостинга YouTube, приступила к тестированию технологии продажи товаров напрямую из видео. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Корпорация нацелена превратить сервис в торговую площадку и уже начала использование технологии в ряде Youtube-каналов. Как заявил собеседник агентства, Google планирует сделать из роликов видеохостинга большой каталог товаров, которые зрители смогут покупать напрямую, просмотрев видео.
В корпорации назвали новую технологию «экспериментом» и пока не сообщают других подробностей.
Предполагается, что новая разработка позволит YouTube стать «рекламным гигантом» и занять место среди лидеров электронной коммерции.
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