Выброшенное Солнцем облако плазмы накрыло Землю

Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, в 4 утра по московскому времени добралось до Земли, сообщает РИА Новости.

Внутри этого облака Земля будет находиться примерно сутки.

В это время вырастет радиационная нагрузка на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли.



