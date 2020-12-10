Выброшенное Солнцем облако плазмы накрыло Землю

Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, в 4 утра по московскому времени добралось до Земли, сообщает РИА Новости.

Внутри этого облака Земля будет находиться примерно сутки.

В это время вырастет радиационная нагрузка на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли.


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ФОТО: РИА Новости
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