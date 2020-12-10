Выброшенное Солнцем облако плазмы накрыло Землю
10 декабря 202013:25
Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, в 4 утра по московскому времени добралось до Земли, сообщает РИА Новости.
Внутри этого облака Земля будет находиться примерно сутки.
В это время вырастет радиационная нагрузка на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru