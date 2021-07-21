Вирусы возрастом 15 тысяч лет обнаружили в тибетском леднике
Древние вирусы, возраст которых оценили в 15 тысяч лет, обнаружили в образцах льда с Тибетского плато в Китае, сообщает журнал Microbiome.
Учёные заявили, что генетические коды 33 вирусов сохранились благодаря низкой температуре, при этом только четыре из них известны науке, а остальные не похожи на современные образцы.
Для исследования был создан новый, сверхчистый метод анализа микробов и вирусов. Учёные предполагают, что обнаруженные образцы произошли из почвы или растений, а не от животных или людей, и у них есть признаки генов, которые помогают им заражать клетки при низких температурах.
Издание отмечает, что изучение обнаруженных вирусов позволит понять, как они эволюционировали с течением времени, а новый метод анализа позволит учёным вести поиски вирусов, например, в марсианской почве или лунном грунте, сообщает телеканал «МИР 24».
Ранее учёные из Китая заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение, сообщает RT.
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