Вирусы возрастом 15 тысяч лет обнаружили в тибетском леднике

Древние вирусы, возраст которых оценили в 15 тысяч лет, обнаружили в образцах льда с Тибетского плато в Китае, сообщает журнал Microbiome.

Учёные заявили, что генетические коды 33 вирусов сохранились благодаря низкой температуре, при этом только четыре из них известны науке, а остальные не похожи на современные образцы.

Для исследования был создан новый, сверхчистый метод анализа микробов и вирусов. Учёные предполагают, что обнаруженные образцы произошли из почвы или растений, а не от животных или людей, и у них есть признаки генов, которые помогают им заражать клетки при низких температурах.

Издание отмечает, что изучение обнаруженных вирусов позволит понять, как они эволюционировали с течением времени, а новый метод анализа позволит учёным вести поиски вирусов, например, в марсианской почве или лунном грунте, сообщает телеканал «МИР 24».

Ранее учёные из Китая заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение, сообщает RT.

