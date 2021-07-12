Видеохостинг YouTube запустил в России аналог TikTok
Google запустит в России специальный сервис для съемки и монтирования коротких видео YouTube Shorts. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Корпорация начала тестировать YouTube Shorts, где размещаются короткие видеоролики, в 2020 году в США и Индии. Сейчас сервис доступен более чем в 20 странах мира.
«С сегодняшнего дня мы начнем постепенно запускать YouTube Shorts (бета) в России. Кроме того, мы собираемся добавлять в инструмент больше функций, учитывая мнения авторов и исполнителей», — отметили в Google.
Пользователи смогут добавлять в видео текст или автоматические субтитры, делать короткие аудиозаписи из других коротких роликов, записывать непосредственно в сервисе видеоролики продолжительностью до 60 секунд, использовать фильтры для коррекции цвета.
Для просмотра коротких видео на YouTube появился специальный раздел и отдельная вкладка в мобильной версии сайта.
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