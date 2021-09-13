Ведущий центр квантовой электроники РФ отмечен новой наградой
Общественная палата Российской Федерации отметила достижения ведущего научного центра страны в области лазерных технологий. Комиссия ОП по развитию высшего образования и науки вручила благодарность генеральному директору Научно-исследовательского института «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха» Евгению Кузнецову.
Этот научно-производственный центр квантовой электроники входит в составе Холдинга «Швабе» Государственной корпорации «Ростех». Кузнецов возглавляет НИИ «Полюс» с 2015 года. Заместитель главы Комиссии ОП, ректор Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Александр Русаков отметил значительный личный вклад гендиректора в развитие лазерных технологий, а также в укрепление практических связей промышленности и высшего образования в России.
Под руководством Евгения Кузнецова научно-производственное предприятие вышло в лидеры национальной экономики по выпуску лазерных аппаратов специального и гражданского назначения.
«Сегодня НИИ «Полюс» по праву является лидером отечественной фотоники и крупным научно-исследовательским центром. За годы своей научной и производственной практики трудовой коллектив института наработал богатую базу технологий и авторских решений, которые легли в основу многих важных для страны разработок и проектов», - подчеркнул Кузнецов.
По словам руководителя института, немалые усилия в общее дело вложили молодые специалисты, на кого делается ставка на будущее:
«Впереди – масса новых, не менее значимых, задач, для реализации которых мы готовы задействовать все имеющиеся у нас ресурсы и возможности. Рад выразить благодарность каждому сотруднику за труд и поблагодарить состав Общественной палаты за высокую оценку наших общих достижений».
НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха активно развивается, в том числе в части партнерских связей с отечественными и зарубежными научными и образовательными учреждениями. Заслуги его ученых, инженеров и производственников в создании наукоемких технологий и успехи в проведении программы импортозамещения неоднократно отмечались на самом высоком уровне.
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