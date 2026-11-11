В Женеве прошел первый форум ВОИС по ИИ и интеллектуальной собственности

В Женеве прошел первый глобальный форум по интеллектуальной собственности и искусственному интеллекту, организованный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Участие в нем приняли представители из 194 стран мира. Председателем форума выступил постоянный представитель Казахстана при ВТО и международных организациях в Женеве Кайрат Торебаев.

В своем выступлении гендиректор ВОИС Дарен Танг призвал мировое сообщество выработать новые подходы к защите авторских прав в условиях, когда «ИИ учится создавать ИИ». Главными вопросами повестки стали сохранение актуальности института интеллектуальной собственности, границы правовой охраны созданных машинами произведений и механизмы регулирования технологий. В рамках встречи также презентовали бесплатного ИИ-ассистента для работы с Глобальным инновационным индексом (GII-2026).

Участники представили различные подходы к статусу нейросетей. Так, глава Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов предложил признать ИИ «электронным лицом» с ограниченными неимущественными правами, при этом на первом этапе — правом авторства и правом на имя.

В свою очередь, научный руководитель Республиканского НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) Владимир Лопатин от имени экспертного сообщества стран БРИКС, ШОС и СНГ призвал рассматривать технологии ИИ как сложный объект интеллектуальной собственности, объединяющий базы данных и программные комплексы.

Российская сторона предложила закреплять права на сгенерированные результаты исключительно за человеком-разработчиком в зависимости от доли его творческого участия, ввести обязательную маркировку созданной нейросетями продукции, а также перейти от простого подсчета патентов к оценке реальной доли интеллектуальной собственности в капитализации экономик.

Также Лопатин призвал обеспечить реализацию реформ по развитию экономики интеллектуальной собственности и ее превращение в финансовый актив при обеспечении снижения социально-экономического неравенства между Западом во главе с США и Глобальным Югом. А также поддержать создание международного комитета в ИСО по интеллектуальной собственности с участием стран СНГ, БРИКС+ и Глобального Юга.

