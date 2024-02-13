В Японии вывели первую в мире свинью с человеческими органами
В Японии вывели первую в мире свинью с модифицированным геномом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на компанию PorMedTec, которая работает под эгидой Университета Мэйдзи.
Органы животного в теории, можно будет пересаживать людям без страха перед отторжением. Три поросенка в дальнейшем будут поставлены медицинским учреждениями Японии для клинических исследований.
Пока опыт был проведен только на обезьяне. Ей пересадили почку свиньи, уже два года не происходит никаких осложнений, а орган прижился. В PorMedTec утверждают, что благодаря разработкам можно будет улучшить показатели в пересадках сердец и почему как взрослым, так и детям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru