В Японии вывели первую в мире свинью с человеческими органами

В Японии вывели первую в мире свинью с модифицированным геномом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на компанию PorMedTec, которая работает под эгидой Университета Мэйдзи.

Органы животного в теории, можно будет пересаживать людям без страха перед отторжением. Три поросенка в дальнейшем будут поставлены медицинским учреждениями Японии для клинических исследований.

Пока опыт был проведен только на обезьяне. Ей пересадили почку свиньи, уже два года не происходит никаких осложнений, а орган прижился. В PorMedTec утверждают, что благодаря разработкам можно будет улучшить показатели в пересадках сердец и почему как взрослым, так и детям.

