В Южной Корее Google оштрафовали на $177 млн
Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал компанию Google на 207,4 млрд вон (176,8 млн долларов) из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
По данным регулятора, американская корпорация требовала от производителей смартфонов заключить договор, по условиям которого последним запрещено устанавливать на устройства модифицированные версии ОС Android, пишет RT.
В южнокорейском ведомстве считают, что таким образом Google препятствовала рыночной конкуренции и инновационной деятельности в создании новых операционных систем для мобильных телефонов, отмечает РИА ФАН.
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