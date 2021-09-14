В Южной Корее Google оштрафовали на $177 млн

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал компанию Google на 207,4 млрд вон (176,8 млн долларов) из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По данным регулятора, американская корпорация требовала от производителей смартфонов заключить договор, по условиям которого последним запрещено устанавливать на устройства модифицированные версии ОС Android, пишет RT.

В южнокорейском ведомстве считают, что таким образом Google препятствовала рыночной конкуренции и инновационной деятельности в создании новых операционных систем для мобильных телефонов, отмечает РИА ФАН.

