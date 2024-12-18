В центре «Вектор» рассчитали структуру вакцины от ВИЧ
Специалисты центра «Вектор» рассчитали структуру вакцины от ВИЧ. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Александр Агафонов в беседе с РИА Новости.
Руководитель центра подчеркнул, что ученые продолжают работу над вакциной от ВИЧ/СПИД.
«Она конструируется, уже рассчитана ее структура. Надеемся, что в ближайшее время подходы, которые используют наши специалисты, дадут хороший результат», — указал Агафонов.
По его словам, препарату необходимо образовывать широконейтрализующие антитела, чтобы против любого попадающего в организм ВИЧ-вируса сформировался иммунный ответ. Агафонов подчеркнул, что это «история очень долгая» с учетом недопустимости ошибок. Как отметил специалист, вакцину от ВИЧ можно собрать довольно быстро, однако на изучение ее эффективности потребуется много времени.
Ранее стало известно, что в РФ выявили около 50 тысяч новых случаев ВИЧ. При этом в 2016 году зарегистрировали порядка 90 тысяч случаев заболевания, напоминает 360.ru.
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