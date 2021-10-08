В Telegram появится функция спонсируемых сообщений

Функция спонсируемых сообщений появится в мессенджере Telegram. Об этом сообщает канал «Лобушкин».

Ранее информация о вводе этой функции появилась на платформе перевода Telegram.

«Только текст, никаких медиа, максимум 160 символов, без внешних ссылок, без перевода строк, максимум один рекламный пост на канал, который выводится после прочтения всех новых постов канала», — уточняется в сообщении Telegram-канала «Лобушкин».

При этом Telegram введет для рекламных сообщений жесткие правила модерации, пишет «Свободная пресса». Отмечается, что новая функция, которую введут из-за большого интереса рекламодателей к мессенджеру, будет комфортной для пользователей.

