В Telegram появился новый способ верификации телефонных номеров

По его словам, теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Речь идет о Telegram Gateway.

Бизнесмен подчеркнул преимущества нового метода перед SMS-сообщениями по критериям стоимости, скорости и безопасности. Стоимость отправки одного кода через Telegram Gateway - 0,01 доллара в любой стране мира. Если номер не зарегистрирован в Telegram, услуга будет бесплатной. Telegram проверил телефонные номера около миллиарда пользователей, что позволит другим организациям снизить свои расходы.

Ранее Дуров заявил, что пользователи Telegram смогут досылать медиа после отправки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

