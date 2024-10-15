В Telegram появился новый способ верификации телефонных номеров
Telegram представил новый сервис для верификации телефонных номеров, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Речь идет о Telegram Gateway.
Бизнесмен подчеркнул преимущества нового метода перед SMS-сообщениями по критериям стоимости, скорости и безопасности. Стоимость отправки одного кода через Telegram Gateway - 0,01 доллара в любой стране мира. Если номер не зарегистрирован в Telegram, услуга будет бесплатной. Telegram проверил телефонные номера около миллиарда пользователей, что позволит другим организациям снизить свои расходы.
Ранее Дуров заявил, что пользователи Telegram смогут досылать медиа после отправки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru