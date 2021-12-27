В США скончался «Дарвин 21-го века» биолог Эдвард Уилсон
В США скончался биолог, писатель и дважды лауреат Пулитцеровской премии Эдвард Осборн Уилсон, которого называли «современным Дарвином».
Как сообщил фонд биоразнообразия его имени (E.O. Wilson Biodiversity Foundation), это произошло в воскресенье, 26 декабря, в Берлингтоне, штат Массачусетс. Уилсону было 92 года.
Уилсон преподавал в Гарвардском университете, он получил известность как «преемник Дарвина» или «Дарвин 21-го века». Ученый был, в том числе, одним из крупнейших в мире специалистов по муравьям. Он открыл и описал более 400 видов этих насекомых, за что даже получил шутливое прозвище «человек-муравей».
В 1995 журнал Time назвал Уилсона одним из самых влиятельных американцев, в 2005 году он попал в список 100 ведущих интеллектуалов мира по данным издания Foreign Policy.
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