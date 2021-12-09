В России запустят крупнейшую частную беспроводную сеть
Самую большую в стране частную беспроводную сеть построят МегаФон и СИБУР. Она позволит улучшить управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.
По словам исполнительного директора СИБУРа Василия Номоконова, сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития разработок компании в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищённых смартфонов, беспилотных аппаратов. Даже с существующими технологиями передачи данных (проводная сеть, wi-fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более 3 млрд рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа в будущем составит более 59 млрд рублей.
Сотрудничество с МегаФоном позволит СИБУРу получить самую большую сеть PLTE в России. По словам Номоконова, уже к концу 2022 года частной сетью будет покрыто 6 производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн квадратных метров, а к 2024 году будет обеспечено непрерывное покрытие беспроводной сетью всех предприятий компании.
МегаФон обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить ёмкость сети на производственных площадях, а также предоставить резервирование и широкий охват покрытия.
МегаФон имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не менее, этот проект станет самым масштабным в России. Его главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE. А это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию.
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