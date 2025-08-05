В России вырос интерес к книгам об ИИ среди аудитории старше 35 лет

Аналитика также показала, что в общей сложности в первой половине 2025 года спрос на книги об ИИ вырос у пользователей старше 35 лет на 66% относительно уровня второго полугодия 2024 года.

При этом наибольший интерес пользователей, как и прежде, привлекают три книги: «ChatGPT на каждый день. 333 промта для бизнеса и маркетинга» Дамира Халилова, «Форма жизни №4: Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта» Евгения Черешнева и «ChatGPT. Мастер подсказок, или Как создавать сильные промты для нейросети» Петра Панды и Арины Сычевой.

Среди прочего в топ-10 также входят книги Клиффорда Пиковера, Салмона Хана, Ави Голдфарба, Джошуа Ганса и Аджая Агравала, Чэня Цюфаня и Кай-Фу Ли.

Ранее основатель и главный исполнительный директор Sinovation North America Inc, автор бестселлера «Суперспособности ИИ» Кай-Фу Ли в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что в ближайшей перспективе искусственный интеллект может заменить ряд профессий, и их представителям стоит уже сегодня озаботиться получением дополнительного образования, чтобы не остаться без работы.

