В России стартовали продажи новых смартфонов iPhone
Новая линейка смартфонов iPhone 13 от компании Apple появилась в продаже в России.
Стоимость новых гаджетов начинается от 69,99 тысячи рублей: столько просят за iPhone 13 mini. Цена iPhone 13 составляет от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи, самого дорогого в линейке iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи, пишет «Свободная пресса».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на крупных ретейлеров и сотовых операторов, в течение стартовавшего 22 сентября первого дня предзаказа спрос на новые смартфоны оказался выше, чем у предыдущего поколения гаджетов Apple. Наиболее популярны у покупателей модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.
Apple презентовала новый iPhone 13 14 сентября, напоминает Ura.ru. Производительность гаджетов стала выше благодаря новому процессору Apple Bionic A15, кроме того, память у новых смартфонов увеличили до одного терабайта.
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