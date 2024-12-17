В России стартовал отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины

Прескрининг для отбора пациентов, которые примут участие в первой фазе клинического исследования онколитической вакцины «ЭнтероМикс», начался в России. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в своем Telegram-канале.

«К участию в исследовании приглашаются пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями, то есть исключая онкогематологические заболевания, такие как лимфомы, лейкозы и миелома», — написал Каприн.

Академик подчеркнул, что для участия отбираются лишь те, кто получал противоопухолевое лечение и исчерпал доступные линии терапии по клиническим рекомендациям Минздрава.

В отборе могут участвовать люди в возрасте от 18 до 75 лет, восстановившиеся после предыдущих методов терапии, состояние которых допускает проведение дополнительного лечения.

Ранее Андрей Каприн рассказал, что создание онковакцины обойдется государству почти в 300 тысяч рублей, однако для пациентов препарат будет бесплатным, напоминает 360.ru.

