В России стартовал отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Прескрининг для отбора пациентов, которые примут участие в первой фазе клинического исследования онколитической вакцины «ЭнтероМикс», начался в России. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в своем Telegram-канале.
«К участию в исследовании приглашаются пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями, то есть исключая онкогематологические заболевания, такие как лимфомы, лейкозы и миелома», — написал Каприн.
Академик подчеркнул, что для участия отбираются лишь те, кто получал противоопухолевое лечение и исчерпал доступные линии терапии по клиническим рекомендациям Минздрава.
В отборе могут участвовать люди в возрасте от 18 до 75 лет, восстановившиеся после предыдущих методов терапии, состояние которых допускает проведение дополнительного лечения.
Ранее Андрей Каприн рассказал, что создание онковакцины обойдется государству почти в 300 тысяч рублей, однако для пациентов препарат будет бесплатным, напоминает 360.ru.
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