В России создали матрицы для инновационных инфракрасных камер

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил на форуме «Микроэлектроника 2026» новое поколение фотоприемных матриц, работающих в расширенном инфракрасном диапазоне (eSWIR). Камеры с такими сенсорами регистрируют все излучение от видимого света до коротковолнового ИК и могут видеть сквозь туман и дым. Это обеспечивает уверенную навигацию при любой погоде, а также позволяет контролировать качество продуктов и лекарств, даже не вскрывая упаковку.

Такие возможности дают коллоидные квантовые точки (ККТ) - нанокристаллы полупроводников, которые используются в качестве фоточувствительного слоя. Их применение расширяет рабочий диапазон и значительно упрощает изготовление всего фотоприемного устройства.

По словам гендиректора холдинга «Швабе», члена Бюро Союза машиностроителей России Вадима Калюгина, новая технология способна преобразить многие сферы. Матрицы на ККТ будут не только эффективнее, но и существенно дешевле в серийном производстве. Это сделает их доступными для большинства коммерческих проектов. «Новые камеры могут применяться в промышленности и агросекторе, энергетике и транспорте, экологии и науке», — добавил он.

Одно из наиболее перспективных направлений использования SWIR-камер нового поколения —беспилотный транспорт. Они дадут возможность не только видеть все препятствия, но и распознавать знаки и разметку на автотрассах при любой погоде. А беспилотные поезда смогут отличать воду ото льда на рельсах, чтобы точнее рассчитывать тормозной путь.

Также, например, SWIR-камеры помогут быстрее обнаруживать тонущих людей благодаря четкому различению береговой линии и объектов на поверхности воды.

Разработка новых камер ведется Государственным научным центром Российской Федерации «НПО “Орион”», Московским физико-техническим институтом и Физико-техническим институтом имени А.Ф. Иоффе РАН при поддержке Фонда перспективных исследований.

Форум «Микроэлектроника 2026» проходит на федеральной территории «Сириус» с 27 сентября по 3 октября.

