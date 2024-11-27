В России создали инновационную систему защиты от ударов БПЛА

Российские ученые создали и успешно испытали систему для защиты различных объектов от атак ударных беспилотников самолетного типа, в ней используются тросы и сетка, выдерживающие многотонную нагрузку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного из занимающегося вопросами безопасности институтов.

При создании инновационной системы в основу расчета специалистов легли тактико-технические характеристики основных иностранных ударных БПЛА самолетного типа: взлетная масса до 60 килограммов, скорость полета 110-150 километров в час, практический потолок 6 тысяч метров, полезная нагрузка 20-29 кг, фюзеляж длиной 2,8 м, размах крыльев до 4,8 м. Ученые разработали тросово-сетчатую систему для защиты инфраструктуры от угрозы, связанной с использованием дронов.

Как отметили специалисты, разработка представляет собой надежную конструкцию из сеток, соединенных с несущими стойками тросами и омегообразными скобами. Система успешно прошла испытания на полигоне в Подмосковье, продемонстрировав высокую эффективность и надежность.

Между тем Центр беспилотных систем Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разработал высокоскоростные дроны, которые были представлены на форуме «Патриоты Урала», пишет Ura.ru.

