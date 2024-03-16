В России разработали приложение, оценивающее производительность пользователя
Приложение Focus24, которое автономно оценивает производительность пользователя, создали в России, разработка применяет периодически обновляемые нейросети и статистические модели. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы.
По словам лидера проекта Константина Скобельцына, юзеру следует пройти аутентификацию на сайте, затем он может перейти в виртуальный кабинет, где расположен модуль оценки ресурсности, для начала мониторинга пользователю необходимо разрешить использование камеры, микрофона и модуля геолокации. Сейчас Focus24 учитывает динамику положения головы, мимики бровей, работы глаз и губ, а также циркадный ритм, погоду, уровень шума, время сессии работы.
Разработка в реальном времени дает пользователю оценку производительности по шкале от 0 до 100. Также система отображает рекомендации по улучшению состояния человека: например, предлагает сделать перерыв.
«По нашим текущим наблюдениям, использование системы повышает уровень эффективности труда на 14%. Особенно интересно, что часто люди, имея... высокую работоспособность, ощущали себя уставшими и благодаря системе выполняли сложные задачи, решение которых предварительно планировали выполнить в другой день», — отметил Скобельцын.
НТИ завершает пилотное внедрение проекта, уточнение параметров моделей, в дальнейшем запланировано пилотирование в организациях-партнерах и упаковка разработки в мобильное и десктопное приложение.
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